Fête de l’abeille « Apifolies » Alvignac, samedi 18 mai 2024.

Fête de l’abeille « Apifolies » Alvignac Lot

Cet événement baptisé Apifolies est le fruit d’une association tripartite entre la mairie d’Alvignac, les Bergers d’Abeilles, et les Croqueurs de pommes du Haut Quercy.

Si les abeilles venaient à disparaître, l’humanité n’aurait plus que quatre ans devant elle

9h00 accueil, ouverture des stands et café offert

9h30 marché, produits de la ruche, produits locaux, pain d’épice, miel, plantes, matériel apicole

10h Conférence de Robert Descargues le frelon asiatique à pattes jaunes, bien s’informer pour mieux lutter

12h Repas: Truffade, saucisse

14h Stands et animations

14h30 Conférence de Charles Cosneau-Taddeï arbres, abeilles et changement climatique, des pistes d’adaptation

16h Documentaire débat Yves Elie, auteur et apiculteur l’arbre aux abeilles, du film à l’entreprise apicole expérimentale

18h clôture des animations, verre de l’amitié

19h repas Paëlla

21h film documentaire « Animal » de Cyril Dion

Gratuit EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-18

Espace Samayou

Alvignac 46500 Lot Occitanie apifoliesalvignac@gmail.com

L’événement Fête de l’abeille « Apifolies » Alvignac a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Vallée de la Dordogne