Fête de l'abeille à Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac, 22 mai 2022

Le Rucher du moulin de la Virvée 700 Chemin de Fontdeville Gastineau Saint-André-de-Cubzac

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22 17:00:00

Saint-André-de-Cubzac Gironde Saint-André-de-Cubzac

EUR Fête de l’abeille : brocante apicole, exposition photos, jeux et ateliers (enfants et adultes), vente de miels, produits de la ruche et plantes mellifères.

11h à 15h : animation ruche pédagogique.

16h à 17h : atelier construction hôtel à insectes.

Restauration et buvette sur place par les producteurs locaux (réservation obligatoire).

Réservations exposants : 06.48.31.52.45.

+33 6 48 31 52 45

Abeille Cubzaguaise

dernière mise à jour : 2022-04-10 par