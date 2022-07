Fête de la volaille Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

46 Avenue Saint-Hubert Espace Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Espace Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert

2022-07-18 07:00:00 – 2022-07-18 23:30:00

Au programme : Vide grenier à partir de 7 h, randonnée pédestre départ 8 h ( 2 parcours 10 km et 20 km ), balade moto départ 9 h ( sur inscription ), animations enfants, concours de pétanque à partir de 13 h 30, animations musicales avec les Couak'onjoue, repas midi et soir etc… En fin de journée, feu d'artifice vers 23 h.
+33 5 49 65 69 09

