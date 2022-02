FÊTE DE LA VIOLETTE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Elle décore, parfume, se mange, s’offre en témoignage d’un amour tendre et secret… la violette dévoile toute l’étendue de ses charmes sur la place du Capitole. Au programme :

Un marché d’une quinzaine de producteurs qui présentent toute l’étendue de leur savoir-faire avec la culture de la violette : plants, cosmétiques, décoration, alimentation dont les incontournables bonbons à la violette de Toulouse.

Trois stands de présentation par les serres municipales de la violette de Toulouse.

Un atelier de rempotage de plants de violettes pour apprendre à cultiver cette fleur délicate.

