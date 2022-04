Fête de la Villégiature – Concert – Feu d’artifice. Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

Fête de la Villégiature – Concert – Feu d’artifice. Criel-sur-Mer, 7 août 2022, Criel-sur-Mer. Fête de la Villégiature – Concert – Feu d’artifice. Criel-sur-Mer

2022-08-07 12:30:00 12:30:00 – 2022-08-07 23:00:00 23:00:00

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Concours des arts de la table, pique-nique familial aux cabines.

Exposition de cartes postales anciennes, concours de châteaix de sable, déambulation théâtralisée avec des passagers éphémères de la Cie en Chantier(S), dernier rendez-vous des arts de la rue.

21h : Concert

22h30 : Feu d’artifice musical. Concours des arts de la table, pique-nique familial aux cabines.

Exposition de cartes postales anciennes, concours de châteaix de sable, déambulation théâtralisée avec des passagers éphémères de la Cie en Chantier(S), dernier rendez-vous des arts de… mairie@criel-sur-mer.fr +33 2 35 50 51 20 Concours des arts de la table, pique-nique familial aux cabines.

Exposition de cartes postales anciennes, concours de châteaix de sable, déambulation théâtralisée avec des passagers éphémères de la Cie en Chantier(S), dernier rendez-vous des arts de la rue.

21h : Concert

22h30 : Feu d’artifice musical. Criel-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Criel-sur-Mer Adresse Ville Criel-sur-Mer lieuville Criel-sur-Mer Departement Seine-Maritime

Fête de la Villégiature – Concert – Feu d’artifice. Criel-sur-Mer 2022-08-07 was last modified: by Fête de la Villégiature – Concert – Feu d’artifice. Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer 7 août 2022 Criel-sur-Mer seine-maritime

Criel-sur-Mer Seine-Maritime