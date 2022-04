Fête de la ville et de la nature Lamorlaye Lamorlaye Catégories d’évènement: Lamorlaye

Oise

Fête de la ville et de la nature Lamorlaye, 21 mai 2022, Lamorlaye. Fête de la ville et de la nature Lamorlaye

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 23:30:00

Lamorlaye Oise Lamorlaye Le samedi 21 mai 2022, la ville de Lamorlaye aura le plaisir vous accueillir dans le Parc du Château pour la Fête de la Ville et de la Nature dans une ambiance festive !

Un rendez-vous à ne pas manquer ! De nombreuses animations vous attendent, des démonstrations des associations mais aussi des services de la ville, un village artisanal avec de nombreux commerçants locaux, une ferme pédagogique… Le tout sur le thème de la nature et du développement durable. Pour profiter pleinement de la fête, vous trouverez sur place un espace pique-nique , des food-trucks , et à partir de 19h le CDF LAMORLAYE Comité Des Fête Lamorlaye vous invite à partager une paëlla (15€ par repas). Inscription à la paëlla en ligne sur: https://www.cognitoforms.com/MCDistribution1/inscriptionpaëllagéanteducomitédesfêtes Le repas sera suivi d’un concert ! Le samedi 21 mai 2022, la ville de Lamorlaye aura le plaisir vous accueillir dans le Parc du Château pour la Fête de la Ville et de la Nature dans une ambiance festive !

Un rendez-vous à ne pas manquer ! De nombreuses animations vous attendent, des démonstrations des associations mais aussi des services de la ville, un village artisanal avec de nombreux commerçants locaux, une ferme pédagogique… Le tout sur le thème de la nature et du développement durable. Pour profiter pleinement de la fête, vous trouverez sur place un espace pique-nique , des food-trucks , et à partir de 19h le CDF LAMORLAYE Comité Des Fête Lamorlaye vous invite à partager une paëlla (15€ par repas). Inscription à la paëlla en ligne sur: https://www.cognitoforms.com/MCDistribution1/inscriptionpaëllagéanteducomitédesfêtes Le repas sera suivi d’un concert ! maire@ville-lamorlaye.fr +33 3 44 21 64 00 http://www.ville-lamorlaye.fr/ Le samedi 21 mai 2022, la ville de Lamorlaye aura le plaisir vous accueillir dans le Parc du Château pour la Fête de la Ville et de la Nature dans une ambiance festive !

Un rendez-vous à ne pas manquer ! De nombreuses animations vous attendent, des démonstrations des associations mais aussi des services de la ville, un village artisanal avec de nombreux commerçants locaux, une ferme pédagogique… Le tout sur le thème de la nature et du développement durable. Pour profiter pleinement de la fête, vous trouverez sur place un espace pique-nique , des food-trucks , et à partir de 19h le CDF LAMORLAYE Comité Des Fête Lamorlaye vous invite à partager une paëlla (15€ par repas). Inscription à la paëlla en ligne sur: https://www.cognitoforms.com/MCDistribution1/inscriptionpaëllagéanteducomitédesfêtes Le repas sera suivi d’un concert ! Ville de Lamorlaye

Lamorlaye

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Lamorlaye, Oise Autres Lieu Lamorlaye Adresse Ville Lamorlaye lieuville Lamorlaye Departement Oise

Lamorlaye Lamorlaye Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamorlaye/

Fête de la ville et de la nature Lamorlaye 2022-05-21 was last modified: by Fête de la ville et de la nature Lamorlaye Lamorlaye 21 mai 2022 Lamorlaye Oise

Lamorlaye Oise