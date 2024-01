Fête de la Ville 2024 Un Débarquement garanti ! Caudebec-lès-Elbeuf, samedi 25 mai 2024.

Fête de la Ville 2024 Un Débarquement garanti ! Caudebec-lès-Elbeuf Seine-Maritime

Samedi

Reconstitution d’un campement militaire américain avec animations sur la vie civile et militaire durant l’Occupation. Concerts de morceaux de musiques Jazz, Swing, Rock, Country et Blues, représentatifs de la culture américaine des années 1940 et 50. Exposition sur le rôle des Amérindiens durant les deux guerres mondiales et défilé de véhicules d’époque dans une ambiance festive et musicale.

Caudebec-lès-Elbeuf 76320 Seine-Maritime Normandie salon.culturel@caudebecleselbeuf.fr

