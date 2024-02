Fête de la Villa Carmélie Villa Carmélie Saint-Brieuc, dimanche 30 juin 2024.

La Villa Carmélie se drape dans l’été et organise, grâce à la complicité des associations qu’elle accueille, une journée champêtre musicale, théâtrale et chorégraphique. Les prestations s’enchaînent et ne se ressemblent pas. Chapelle, cloître et jardin sont investis. Un verre à la main, une galette-saucisse dans l’autre, il n’y a plus qu’à ouvrir les oreilles et les yeux, et profiter de ce moment qui clôture l’année dans une coda finale et conviviale.

Restauration légère sur place / possibilité d’apporter son pique-nique.

En partenariat avec les associations de la Villa Carmélie et l’APEC, association des parents d’élèves du Conservatoire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 10:30:00

fin : 2024-06-30 17:30:00

Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

