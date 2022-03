Fête de la Vielle Anost, 19 août 2022, Anost.

Fête de la Vielle Anost

2022-08-19 – 2022-08-21

Anost Saône-et-Loire

EUR 0 0 Rendez-vous incontournable de la musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs, ce festival rassemble chaque année des milliers de festivaliers autour du même esprit : « l’esprit Fête de la Vielle », celui de l’échange, du partage, et de la fête !

Depuis plus de 45 ans, ce festival accueille de nombreux artistes en concerts, en stages et pour animer les bals et vous donne rendez-vous pour 3 jours de fête à Anost, petit village du haut Morvan. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Merci de votre compréhension.

Merci à toutes et tous pour votre présence et votre soutien pour que l’esprit demeure ! Celui de l’échange, du partage et de la Fête ! Rendez-vous pour la 45e en 2022 !

ugmm@wanadoo.fr +33 3 85 82 72 50 https://www.ugmm.fr/

Anost

