Fête de la Vielle Anost, 20 août 2021-20 août 2021, Anost.

Chaque année en août, la Fête de la Vielle à Anost est le rendez-vous incontournable des passionnés de musiques traditionnelles. Pendant quatre jours, elle propose une dizaine de concerts et de bals au son des cornemuses, accordéons, vielle à roue… et de nombreuses improvisations dans les bars et restaurants. De nombreux concerts, bals et spectacles y sont programmés, animés par des centaines de musiciens et groupes de la région (ou d’ailleurs !). Deux scènes ouvertes sont également organisées : l’occasion pour les artistes de jouer ensemble et de se retrouver autour d’un répertoire commun, quelle que soit leur génération. La Fête de la Vielle propose, par ailleurs, un concours de jeunes talents et un stage d’initiation aux enfants de 8 à 16 ans. Au gré des rencontres, des musiques et des danses sont aussi improvisées dans les rues, les bars et parfois même chez l’habitant. Un beau moment convivial !

Depuis 1980, cette manifestation est organisée par l’Union des Groupes et Ménétriers du Morvan avec l’aide efficace et soutenue de la municipalité d’Anost.

Anost 71550 Anost Anost Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T23:59:00