La **vie consacrée** est fêtée par l'Église universelle le jour de la présentation de notre Seigneur au Temple, le 2 février. Sur notre paroisse, plusieurs congrégations œuvrent à l'évangélisation et à la construction du Royaume de Dieu : les jésuites de la rue Raynouard, les servantes du Saint-Sacrement et les pères de la rue Cortambert, les sœurs de la Providence de Portieux de la rue de la Pompe, les pères clarétains de la chapelle espagnole. L'équipe pastorale de Notre-Dame de Grâce rassemble tous les religieux et consacrés du quartier dans l'ancienne église le vendredi 1er février pour les premières vêpres de la Présentation à 19h. Tous les paroissiens sont invités à cette prière, qui sera suivie pour les seuls « consacrés » d'un buffet au presbytère !

