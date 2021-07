Paris Mairie de Paris Centre Paris Fête de la vie Associative et citoyenne de Paris Centre Mairie de Paris Centre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fête de la vie Associative et citoyenne de Paris Centre Mairie de Paris Centre, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 10h à 17h

gratuit

Venez découvrir de nombreuses associations lors de la Fête de la Vie Associative et Citoyenne de Paris Centre !!!!!!! Au programme : spectacles : (danse, arts martiaux, théâtre, chorales), ateliers, et de nombreuses autres animations. Vous pourrez aussi profiter d’un stand de restauration. Nous vous attendons nombreux !!!!! Événements -> Fête / Parade Mairie de Paris Centre 2, rue Eugène spuller Paris 75003

3 : Temple (266m) 8 : Filles du Calvaire (368m)

Contact :Maison de la Vie Associative et Citoyenne de Paris Centre https://www.paris.fr/equipements/maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-paris-centre-site-louvre-3317 https://www.facebook.com/MaisondelaVieAssociativeetCitoyennedeParisCentre

