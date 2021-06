Lapte Lapte 43200, Lapte Fête de la Via Fluvia – Lapte Lapte Lapte Catégories d’évènement: 43200

Lapte

Fête de la Via Fluvia – Lapte Lapte, 12 juin 2021-12 juin 2021, Lapte. Fête de la Via Fluvia – Lapte 2021-06-12 – 2021-06-12

Lapte 43200 Lapte 1ère édition de « la Via Fluvia en fête » , de 14h à 18h sur la Via Fluvia entre Grazac et Raucoules .Rendez-vous donc à Grazac, à Lapte, à Verne pour y retrouver notre marché de producteurs, des segways, des trottinettes électriques et du handisport contact@ot-des-sucs.fr +33 4 71 59 10 76 http://www.ot-des-sucs.fr/ 1ère édition de « la Via Fluvia en fête » , de 14h à 18h sur la Via Fluvia entre Grazac et Raucoules .Rendez-vous donc à Grazac, à Lapte, à Verne pour y retrouver notre marché de producteurs, des segways, des trottinettes électriques et du handisport

Détails Catégories d’évènement: 43200, Lapte Étiquettes évènement : Autres Lieu Lapte Adresse Ville Lapte lieuville 45.1843#4.21772