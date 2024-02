Fête de la Vélomaritime Le Crotoy, samedi 18 mai 2024.

Une journée de fête dans le cadre de Mai à Vélo, le samedi 18 mai de 10h à 18h en Baie de Somme.

4 villages vous accueillent au cœur de La Vélomaritime (EuroVelo4) avec des animations et expositions Saint-Quentin-en-Tourmont, Le Crotoy, Favières et Noyelles-sur-Mer.

Reliez les villages à vélo en découvrant tous les aménagements cyclables de la Baie de Somme, faites tamponner votre carte postale et tentez de gagner la sonnette de La Vélomaritime !

Au programme :

Saint-Quentin-en-Tourmont rendez-vous à la salle des fêtes à côté de la Mairie.

Expositions et conférences :

11h/12h Notre village au temps des anciens…, Saint-Quentin-en-Tourmont, de la mer à la terre… par Dominique Coquet.

12h/14h stand buvette et restauration rapide

15h/16h 1923 1973 2023, le Domaine du Marquenterre, par Paul Jeanson.

Le Crotoy rendez-vous parking de l’ancienne base nautique de la Bassée direction Saint-Firmin-les-Crotoy.

10h/18h village d’expositions et d’animations toute la journée au parking de la Bassée, entre le Crotoy et Saint Firmin

10h/18h expo-vente de vélos et matériels neufs et d’occasion

10h/18h stands d’informations Grand Site de France et tourisme

10h/18 animations musicales en continu avec le Vélo Juke-Box

15h rencontre avec un duo de voyageurs sur La Vélomaritime Claudine et Jean-Marc Davergne

Favières rendez-vous à la salle des fêtes près de la mairie au centre du village

10h/18h accueil autour de jeux picards toute la journée.

10h/18: Expo vélo Tour de France

12h/14h ouverture de la Table de La Vélomaritime , 15€/repas.

L’après-midi promenade découverte guidée à pied ou à vélo de 6km à la découverte du village cimetière récompensé dans le cadre des Villes et villages fleuris, la maison des frères Caudron, la Chapelle du Hamelet, la vieille forge, maisons typiques et jardin environnemental paysager.

Noyelles-sur-Mer rendez-vous à la gare

10h/18h, avec le Chemin de Fer de la Baie de Somme et l’Association Au Fil du Temps animations et initiations Grand-Bi , exposition sur l’évolution du vélo, test Grand-Bi adulte et enfants avec « Grand-Bi Arts Folies »

10h/18h exposition sur le cimetière chinois à la gare

A 10h30, 14h30 et 16h balade cyclo guidée entre nature et histoire noyelloise (départs 10h30, 14h30 & 16h, durée 1h15, parcours facile).

12h/14h stand buvette et restauration rapide. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 08:00:00

fin : 2024-05-18 18:00:00

digue du bassin de chasse

Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

L'événement Fête de la Vélomaritime Le Crotoy a été mis à jour le 2024-02-22