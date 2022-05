Fête de la Veille de la Transhumance Saint-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d'AubracSaint-Chély-d'Aubrac Catégories d’évènement: Aveyron

Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron Mairie Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron Saint-Chély-d’Aubrac EUR Animations toute la journée : Marché de producteurs dans le village, jeu estimation du poids d’un taureau, défilé de vieux tracteurs, danse avec un groupe folklorique, animations diverses. En soirée : Bal avec orchestre régional. Restauration possible sur place avec assiettes de producteurs présents à la salle des fêtes. Venez retrouver l’ambiance des préparatifs de la Transhumance. Animations toute la journée : Marché de producteurs dans le village, jeu estimation du poids d’un taureau, défilé de vieux tracteurs, danse avec un groupe folklorique, animations diverses. En soirée : Bal avec orchestre régional. Restauration possible sur place avec assiettes de producteurs présents à la salle des fêtes. OT Saint-Chély d’Aubrac

