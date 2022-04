Fête de la vannerie (Pelerie) Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau

Fête de la vannerie (Pelerie) Ploudalmézeau, 8 mai 2022, Ploudalmézeau. Fête de la vannerie (Pelerie) Rue Kerjolys Espace Kerjolys Ploudalmézeau

2022-05-08 – 2022-05-08 Rue Kerjolys Espace Kerjolys

Ploudalmézeau Finistère Journée porte ouverte des vanniers des Abers. Démonstration de vannerie, palissage en osier. Pelage de l’osier et divers stands et artisanat. jeanyvespellen1@gmail.com Journée porte ouverte des vanniers des Abers. Démonstration de vannerie, palissage en osier. Pelage de l’osier et divers stands et artisanat. Rue Kerjolys Espace Kerjolys Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploudalmézeau Autres Lieu Ploudalmézeau Adresse Rue Kerjolys Espace Kerjolys Ville Ploudalmézeau lieuville Rue Kerjolys Espace Kerjolys Ploudalmézeau Departement Finistère

Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploudalmezeau/

Fête de la vannerie (Pelerie) Ploudalmézeau 2022-05-08 was last modified: by Fête de la vannerie (Pelerie) Ploudalmézeau Ploudalmézeau 8 mai 2022 finistère Ploudalmézeau

Ploudalmézeau Finistère