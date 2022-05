Fête de la Turlutte Lanton, 5 juin 2022, Lanton.

Fête de la Turlutte Rue du Port Esplanade de Cassy Lanton

2022-06-05 – 2022-06-05 Rue du Port Esplanade de Cassy

Lanton 33138

EUR Conçue pour un public familial, la fête de la turlutte, du nom de l’hameçon spécial qui permet d’attraper les seiches, propose un programme très diversifié auquel sont associés des chercheurs, des traiteurs et des jeux.

On apprend, on déguste et on s’amuse…

Entrée gratuite, toute la journée.

“LE RETOUR”

Imaginée et organisée par le comité des fêtes de Lanton, la fête de la TURLUTTE aura lieu le Dimanche 5 Juin à partir de 10h30.

La fête se tiendra au bord du bassin d’Arcachon sur l’esplanade de Cassy.

Les animations se dérouleront de 11h à 21h. C’est la troisième fois dans l’histoire du

bassin d’Arcachon que ce mollusque est tête d’affiche d’une manifestation didactique,

ludique et gastronomique.

Conçue pour un public familial, la fête de la turlutte, du nom de l’hameçon spécial qui permet d’attraper les seiches, propose un programme très diversifié auquel sont associés des chercheurs, des traiteurs et des jeux.

On apprend, on déguste et on s’amuse…

Entrée gratuite, toute la journée.

“LE RETOUR”

Imaginée et organisée par le comité des fêtes de Lanton, la fête de la TURLUTTE aura lieu le Dimanche 5 Juin à partir de 10h30.

La fête se tiendra au bord du bassin d’Arcachon sur l’esplanade de Cassy.

Les animations se dérouleront de 11h à 21h. C’est la troisième fois dans l’histoire du

bassin d’Arcachon que ce mollusque est tête d’affiche d’une manifestation didactique,

ludique et gastronomique.

Conçue pour un public familial, la fête de la turlutte, du nom de l’hameçon spécial qui permet d’attraper les seiches, propose un programme très diversifié auquel sont associés des chercheurs, des traiteurs et des jeux.

On apprend, on déguste et on s’amuse…

Entrée gratuite, toute la journée.

“LE RETOUR”

Imaginée et organisée par le comité des fêtes de Lanton, la fête de la TURLUTTE aura lieu le Dimanche 5 Juin à partir de 10h30.

La fête se tiendra au bord du bassin d’Arcachon sur l’esplanade de Cassy.

Les animations se dérouleront de 11h à 21h. C’est la troisième fois dans l’histoire du

bassin d’Arcachon que ce mollusque est tête d’affiche d’une manifestation didactique,

ludique et gastronomique.

fête Turlutte

Rue du Port Esplanade de Cassy Lanton

dernière mise à jour : 2022-05-24 par