Fête de la Tulipe Salle Polyvalente Meillon, dimanche 7 avril 2024.

Fête de la Tulipe Salle Polyvalente Meillon Pyrénées-Atlantiques

La Fête de la Tulipe se déroulera dimanche 7 avril, à la salle polyvalente de Meillon, de 10h à 18h.

Autour de la vente de tulipes cultivées à Meillon, une quarantaine d’exposants constitueront un marché aux fleurs, bien-être, artisanal et gourmand pour découvrir de bons & beaux produits et des savoir-faire locaux. La journée sera ponctuée d’animations et d’ateliers découverte pour toute la famille.

Et tout au long de la journée, le public pourra participer à la lutte contre le cancer 1 bouquet de 10 tulipes acheté, c’est 5€ de don pour la lutte contre le cancer.

Pour se restaurer, un espace déjeuner est prévu où le public pourra se poser et déguster les assiettes proposées par les exposants du marché gourmand ou les formules repas proposées par les food trucks présents. 0 0 EUR.

Salle Polyvalente 16 Rue de la Mairie

Meillon 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine meillon.mairie@wanadoo.fr

