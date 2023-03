FETE DE LA TULIPE La Vôge-les-Bains Catégories d’Évènement: La Vôge-les-Bains

Vosges Fête de la Tulipe avec Vide greniers (emplacement gratuit) à Hautmougey,.

Vente de bouquets de tulipes de production locale.

Animation variés..

-animation Orgue de Barbarie sur la journée et la musique du Val de Voge de 11h à 11h30

-confiserie ,crève ballons ,pèche aux canards

-restauration rapide par le CLUB DES PAQUERETTES

– repas avec un menu Paëlla fromage dessert café à 20 euros boisson non comprise et vente de bouquets de tulipes et pots de tulipes CULTIVEES à HAUTMOUGEY

Buvette et petite restauration thomas.thierry88@wanadoo.fr +33 6 11 05 95 43 La Vôge-les-Bains

