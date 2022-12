FETE DE LA TRUFFE ET DU VIN Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Saint-Guilhem-le-Désert Au coeur de l’hiver, une journée pour célèbrer les trésors d’un terroir d’exception avec les trufficulteurs de l’Hérault et les vignerons de l’IGP Saint-Guilhem-le-Désert.

La cité médiévale de Saint-Guilhem-le-Désert vous propose une journée haute en saveurs. Au menu de cette troisième édition de la fête de la truffe et du vin, marché aux truffes et produits du terroir, dégustation avec les vignerons de l’IGP Saint-Guilhem-le-Désert, démonstration de cavage ( recherche de truffe avec chien), animation musicale , …. Visite guidée de l’Abbaye de Gellone.

Restauration sur place et service de navettes gratuites depuis le pont du diable de 11h à 18h00. Au coeur de l’hiver, une journée pour célébrer les trésors d’un terroir d’exception avec les trufficulteurs de l’Hérault et les vignerons de l’IGP Saint-Guilhem-le-Désert. +33 4 67 57 70 17 Pixabay

