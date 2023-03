FÊTE DE LA TRUFFE BORCHII Saint-Hilaire Saint-Hilaire Catégories d’Évènement: Aude

Aude Saint-Hilaire EUR 2 La Truffe Borchii se fête en France pour la première fois, et se marie avec la Blanquette de Limoux ! La tuber borchhi se récolte de février à avril. On la trouve à l’état sauvage dans l’Aude. Cependant les plantations voient le jour depuis quelques années. On dit de cette truffe que c’est la cousine de la célèbre Truffe d’Alba. Son odeur est aussi puissante, avec des arômes aillés. Dégustez la truffe borchii et associez-la avec la blanquette de Limoux. Animations toute la journée : démonstrations de cavage avec un chien, conférences, dégustations … Profitez-en pour rester à Limoux dimanche 26 mars : c’est le dernier jour de Carnaval avec la Nuit de la Blanquette ! Entrée 2€ verre inclus. aude-truffes@gmail.com +33 4 68 10 61 07 https://saint-hilaire-aude.fr/ Saint-Hilaire

