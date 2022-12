FÊTE DE LA TRUFFE À SAINT-GENIÈS-DES-MOURGUES Saint-Geniès-des-Mourgues Saint-Geniès-des-Mourgues Saint-Geniès-des-Mourgues Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Saint-Geniès-des-Mourgues Amoureux de belles pierres, gourmet assumé ou amateur de fête et de traditions, découvrez le village de Saint-Géniès-des-Mourgues à l’occasion de la fête de la Truffe. Le calcaire qui permet aux truffes de s’épanouir servit jadis à édifier son abbaye dont église paroissiale garde le souvenir. Goûtez au calme de ses allées, au charme des maisons de pierre dont la plupart des façades ont été restaurées. Une vingtaine de trufficulteurs viendront partager leur passion et leur savoir-faire avec le public. Ils sauront guider ceux qui souhaitent acheter des truffes et leur faire « sentir » leur récolte. L’odorat est en effet le premier sens qui doit être en éveil chez un consommateur averti. PROGRAMME :

À partir de 8h30 : contrôle de la qualité sur les truffes mises en vente

À 10h et 10h30 : démonstrations de cavage (recherche de truffe )

11h30 : Inauguration

Démonstrations de cavage : 12h avec la truie “ Pépette ”

12h30 avec le chien “ Happy”

14h avec la truie “ Pépette ”

15h avec la truie “Pépette”

15h30 avec la chienne “Nala”

16h avec la truie “ Pépette ” ►TOUTE LA JOURNÉE : Achetez vos truffes dès la sonnerie des cloches de l’église à 9h. Testez les capacités de votre chien à la recherche de la truffe. (Inscriptions à l’Espace Trufficulteurs, sur le stand du Syndicat des Producteurs de Truffes de l’Hérault). Vous pourrez également y faire évaluer la qualité de vos truffes. Visitez la crèche provençale animée, installée dans l’église médiévale.

Profitez des produits locaux proposés par les nombreux exposants.

Gagnez de nombreux lots en répondant aux questions de l’animatrice micro. ►ESCAPADE AU COEUR DU VILLAGE

Amoureux de belles pierres ou amateurs de fête et de traditions, l’Office de tourisme Montpellier Méditerranée Métropole vous propose une escapade à Saint-Geniès-des- Mourgues. Suivez notre guide pour une découverte du patrimoine du village. Goûtez au calme de ses allées, au charme des maisons de pierre dont la plupart des façades ont été restaurées et visitez son abbaye millénaire dont l’église paroissiale garde le souvenir. Durée : 1h

Départs à 14h30, 15h30

RDV : devant la Mairie Place de l’Abbaye Saint-Geniès-des-Mourgues

Tarifs : 8€ (plein) 6€ (réduit)

Réservation sur montpellier-tourisme.fr ou par téléphone au 04 67 60 60 60

