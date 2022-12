Fête de la truffe à Lalbenque Lalbenque Lalbenque OT CVL Saint-Cirq-Lapopie Lalbenque Catégories d’évènement: Lalbenque

Lot

Fête de la truffe à Lalbenque Lalbenque, 27 janvier 2023, Lalbenque OT CVL Saint-Cirq-Lapopie Lalbenque. Fête de la truffe à Lalbenque Salle des Fêtes Lalbenque Lot

2023-01-27 – 2023-01-29 Lalbenque

Lot Lalbenque Programme à venir prochainement. Fête de la truffe, les 27, 28 et 29 janvier 2023. Pierre Bonte et Jean-Pierre Alaux, parrains de l’édition 2023. lot tourisme

Lalbenque

dernière mise à jour : 2022-12-16 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie

Détails Catégories d’évènement: Lalbenque, Lot Autres Lieu Lalbenque Adresse Salle des Fêtes Lalbenque Lot OT CVL Saint-Cirq-Lapopie Ville Lalbenque OT CVL Saint-Cirq-Lapopie Lalbenque lieuville Lalbenque Departement Lot

Lalbenque Lalbenque OT CVL Saint-Cirq-Lapopie Lalbenque Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalbenque-ot-cvl-saint-cirq-lapopie-lalbenque/

Fête de la truffe à Lalbenque Lalbenque 2023-01-27 was last modified: by Fête de la truffe à Lalbenque Lalbenque Lalbenque 27 janvier 2023 Lalbenque Lot Salle des Fêtes Lalbenque Lot OT CVL Saint-Cirq-Lapopie Lalbenque Lot

Lalbenque OT CVL Saint-Cirq-Lapopie Lalbenque Lot