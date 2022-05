FETE DE LA TRINITE RECONSTITUTION HISTORIQUE ET RELIGIEUSE Martres-Tolosane Martres-Tolosane Catégories d’évènement: 31220

FETE DE LA TRINITE RECONSTITUTION HISTORIQUE ET RELIGIEUSE
Martres-Tolosane, 12 juin 2022

Depuis 170 ans, l'Association Saint-Vidian perpétue la légende en organisant une reconstitution historique et religieuse de la bataille de St Vidian le dimanche de la Trinité (1er dimanche après la Pentecôte). Vidian est fêté chaque année, grâce à 150 figurants, avec costumes rutilants et chevaux apprêtés. Reconstitution historique et religieuse de la Bataille de Saint-Vidian, pour la première fois narrée et commentée.

