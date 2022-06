Fête de la trinité Digny Digny Catégories d’évènement: 28250

Digny

Fête de la trinité Digny, 11 juin 2022, Digny. Fête de la trinité Digny

2022-06-11 19:00:00 – 2022-06-11 00:00:00

Digny 28250 Digny Soirée conviviale autour d’un repas , d’une soirée dansante et d’un feu d’artifice. La fête foraine sera présente tour le week-end. Soirée conviviale autour d’un repas , d’une soirée dansante et d’un feu d’artifice. La fête foraine sera présente tour le week-end. +33 6 74 10 36 89 Soirée conviviale autour d’un repas , d’une soirée dansante et d’un feu d’artifice. La fête foraine sera présente tour le week-end. comité des fêtes

Digny

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 28250, Digny Autres Lieu Digny Adresse Ville Digny lieuville Digny Departement 28250

Digny Digny 28250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/digny/

Fête de la trinité Digny 2022-06-11 was last modified: by Fête de la trinité Digny Digny 11 juin 2022 28250 Digny

Digny 28250