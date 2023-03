Fête de la transition écologique Salle des fêtes Prissé Prissé Catégories d’Évènement: Prissé

Saône-et-Loire

Fête de la transition écologique Salle des fêtes, 12 mars 2023, Prissé

2023-03-12 – 2023-03-12

Salle des fêtes Rue de la mairie

Prissé

Vente de fruitiers greffés par des variétés rares.

Villages associatifs – Marché paysan – Conférences sur l’empreinte carbone et le maraîchage Bio.

Animation enfants.

Restauration- buvette. eberhart.marcel@gmail.com Salle des fêtes Rue de la mairie Prissé

