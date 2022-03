Fête de la transition écologique Prissé, 6 mars 2022, Prissé.

EUR 0 0 La transition écologique consiste en un changement de systèmes sur le plan énergétique, des modes de transports et déplacements, voire une modification structurelle profonde des systèmes de production et de consommation. C’est l’un des volets de la transition écologique pour limiter au maximum les dérèglements climatiques. Bref c’est une transition comportementale et sociotechnique indispensable…

Afin de sensibiliser le grand public à ce concept, il constitue le thème de cette journée.

Au lycée Lucie Aubrac, les élèves de 2nde G préparent activement ces rencontres du 6 mars, dans le cadre de leur option Écologie Agronomie Territoire et Développement durable.

Lors de cette journée il sera possible d’échanger avec une trentaine d’associations et organisations sur leur engagement en faveur de cette transition, par exemple sur l’énergie solaire avec la Centrale Villageoise, sur les alternatives aux changements climatiques, sur les déplacements zéro carbone avec Mâcon Vélo en ville ou encore sur des modes de production respectueux des écosystèmes forestiers avec la Forêt Hospitalière…

Il se tiendra également un marché paysan permettant des moments privilégiés avec les agriculteurs pour découvrir leurs nouvelles pratiques agricoles.

Les visiteurs auront la possibilité d’acquérir des jeunes arbres fruitiers greffés avec des variétés rares de pommes, poires, prunes et cerises ; et ainsi se rendre acteur de la préservation de la biodiversité

