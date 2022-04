Fête de la transition à Avilly St Léonard Avilly-Saint-Léonard, 30 avril 2022, Avilly-Saint-Léonard.

Fête de la transition à Avilly St Léonard Avilly-Saint-Léonard

2022-04-30 15:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Avilly-Saint-Léonard 60300 Avilly-Saint-Léonard Oise

Découvrez et participez aux initiatives locales qui construisent une société plus durable, humaine et solidaire

Le principe de cette fête est d’ouvrir un espace d’échange convivial, festif et culturel autour de l’amélioration de notre quotidien, tout en diminuant notre impact carbone, et en vivant plus en phase avec notre environnement naturel…

Le programme de cette journée :

Dès 15h et jusque 18h, venez découvrir les ateliers participatifs et différents stands :

-Atelier Laine pour jeunes … et moins jeunes

-Pratique du compost

-Grainothèque

-Concours de dessins

-Atelier de confection de cosmétiques naturels adultes et enfants

-Bilan de consommations d’énergies

Pour allier l’utile à l’agréable, un stand de crêpes, glaces et boissons vous sera également proposé !

À partir de 15h30, mini-conférences dans la salle des associations, pour apprendre et échanger – présentées par des acteurs locaux:

-15h30 – Comment fabriquer son savon : proposée par Lucia de Upanat

-16h00 – Composteur individuel ou collectif : présentée par la CCAC

-16h30 – Zéro déchet : rêve ou réalité : proposé par Aurélie de la Frenchy de Chantilly

-17h00 – Un habitat plus économe en énergie : proposé par David de RADIOLEO

-17h30 – Les clefs pour consommer vraiment local : proposé par Juliette de l’AMAP Les paniers de la Nonette

À partir de 18h , un Apéro – Concert se tiendra dans la cour de la bibliothèque

Venez nombreux, profitons de ce moment pour réinventer notre façon d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer, d’éduquer nos enfants…

https://www.radioleo.fr/

Avilly-Saint-Léonard

