Fête de la Transhumance – Wandelfescht Muhlbach-sur-Munster Muhlbach-sur-Munster Catégories d’évènement: 68380

Muhlbach-sur-Munster

Fête de la Transhumance – Wandelfescht Muhlbach-sur-Munster, 8 octobre 2022, Muhlbach-sur-Munster. Fête de la Transhumance – Wandelfescht Muhlbach-sur-Munster

2022-10-08 09:00:00 – 2022-10-08 23:59:00

Muhlbach-sur-Munster 68380 Muhlbach-sur-Munster Chaque année, deux fois par an, le bel écrin de la Vallée de Munster est le théâtre d’une fête attendue : la transhumance de quelques troupeaux qui redescendent dans la vallée après un été sur la montagne. La plus grande fête du Massif Vosgien ! Une belle occasion pour découvrir les vaches de la race vosgienne, mise à l’honneur à cette occasion. Selon l’usage, les fameuses clarines, lustrées pour ce grand jour, sont mises au cou des bêtes… De quoi participer à un spectacle folklorique étonnant, ne vous privez alors pas de passer un agréable moment en famille au cœur de cette si belle vallée alsacienne. Les troupeaux redescendent enfin dans la vallée après avoir passé l’été en montagne. Grande fête traditionnelle avec célébration œcuménique, vente de produit du terroir, animations musicales, dégustation de soupe au Munster, traite des vaches et soirée montagnarde… +33 3 89 77 61 08 Chaque année, deux fois par an, le bel écrin de la Vallée de Munster est le théâtre d’une fête attendue : la transhumance de quelques troupeaux qui redescendent dans la vallée après un été sur la montagne. La plus grande fête du Massif Vosgien ! Une belle occasion pour découvrir les vaches de la race vosgienne, mise à l’honneur à cette occasion. Selon l’usage, les fameuses clarines, lustrées pour ce grand jour, sont mises au cou des bêtes… De quoi participer à un spectacle folklorique étonnant, ne vous privez alors pas de passer un agréable moment en famille au cœur de cette si belle vallée alsacienne. Muhlbach-sur-Munster

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 68380, Muhlbach-sur-Munster Autres Lieu Muhlbach-sur-Munster Adresse Ville Muhlbach-sur-Munster lieuville Muhlbach-sur-Munster Departement 68380

Muhlbach-sur-Munster Muhlbach-sur-Munster 68380 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muhlbach-sur-munster/

Fête de la Transhumance – Wandelfescht Muhlbach-sur-Munster 2022-10-08 was last modified: by Fête de la Transhumance – Wandelfescht Muhlbach-sur-Munster Muhlbach-sur-Munster 8 octobre 2022 68380 Muhlbach-sur-Munster

Muhlbach-sur-Munster 68380