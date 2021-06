Aumelas Aumelas Aumelas, Hérault FETE DE LA TRANSHUMANCE – TRANSHUMANCE EN GRES DE MONTPELLIER 2021 Aumelas Aumelas Catégories d’évènement: Aumelas

Aumelas Hérault Aumelas Transhumance en grès de Montpellier, le 18 juin 2021 à Aumelas.

Passage du troupeau dès 17H

Ambiance musicale, Foodtruck et dégustation de vins : le verre est a acheté 3€.

+33 4 67 06 04 44

