Fête de la Transhumance Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Fête de la Transhumance Saint-Rémy-de-Provence, 22 avril 2022, Saint-Rémy-de-Provence. Fête de la Transhumance Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence

2022-04-22 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-22 21:00:00 21:00:00 Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence Ciné débat : La Routo fait son cinéma

Relier la basse Provence aux Alpes par les chemins de transhumance. Un vieux rêve qui devient réalité au travers du nouveau chemin GR 69 dit La Routo. Pour son inauguration dans les Alpilles, un Ciné-débat mettra à l’honneur ce beau voyage et les bêtes à laine. Ciné débat : La Routo fait son cinéma sur le thème de la transhumance +33 4 90 90 44 00 Ciné débat : La Routo fait son cinéma

Relier la basse Provence aux Alpes par les chemins de transhumance. Un vieux rêve qui devient réalité au travers du nouveau chemin GR 69 dit La Routo. Pour son inauguration dans les Alpilles, un Ciné-débat mettra à l’honneur ce beau voyage et les bêtes à laine. Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Parc Naturel Régional des Alpilles Provence Tourisme / Parc Naturel Régional des AlpillesProvence Tourisme / Parc Naturel Régional des Alpilles

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Ville Saint-Rémy-de-Provence lieuville Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Fête de la Transhumance Saint-Rémy-de-Provence 2022-04-22 was last modified: by Fête de la Transhumance Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 22 avril 2022 Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône