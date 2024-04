Fête de la Transhumance Place Charloun Rieu Paradou, dimanche 7 avril 2024.

Fête de la Transhumance Place Charloun Rieu Paradou Bouches-du-Rhône

Fête de la transhumance dans le village de Paradou!

M. Galle, berger au Paradou, va conduire son troupeau à travers le village pour rappeler ce qu’était le temps de la transhumance.

Devoir de mémoire pour petits et grands !

Cet évènement sera complété par une exposition au gîte du village le matin et d’une lecture musicale l’après midi sur la place Charloun Rieu.

Dimanche 7 avril , transhumance dans les rues du village du Paradou avec plus de 700 moutons

Départ 11h de la route de Brunelly puis parcours dans le village pour une arrivée vers 12h, place Charloun Rieu .(voir plan)

Exposition, de 10h à 12h, au gîte (Presbytère de l’Eglise Saint-Martin ), de la Routo de la transhumance (chemin classé en GR) en partenariat avec la maison de la transhumance.

Lecture musicale « Le loup Récits de face à face »

par Marie Vauzelle, à 15h place Charloun Rieu

(ou à la Treille si la météo n’est pas clémente)

Récit poignant de bergers qui se retrouvent physiquement face aux loups.

Pour votre information

️Le Café Castillon sera ouvert pendant toute la manifestation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 11:00:00

fin : 2024-04-07 16:00:00

Place Charloun Rieu Centre-Ville

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@mairie-du-paradou.fr

L’événement Fête de la Transhumance Paradou a été mis à jour le 2024-04-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles