Fête de la Transhumance Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille, dimanche 21 avril 2024.

Entre coutumes et traditions, la fête de la transhumance est un temps fort où l’on profite pour aller à la rencontre de nos bergers, nos éleveurs et producteurs locaux, pour découvrir les enjeux actuels du sylvopastoralisme et pour se mettre dans les…..

…..traces des troupeaux d’hier et d’aujourd’hui. La transhumance est un moment de fête en famille et entre amis.

Défilé de moutons, accompagnés de groupe folklorique, marché du terroir, vide-commode d’Arlésiennes, randonnée, de nombreuses animations seront proposées durant cette journée.

En partenariat avec Alpilles en Provence, l’Office de tourisme des Baux de Provence, la maison de la Transhumance et la Parc naturel régional des Alpilles



Poursuivez votre expérience aux Baux de Provence (Pastoralisme d’aujourd’hui, du mouton à la laine)

https://www.lesbauxdeprovence.com/agenda/animations/pastoralisme-daujourdhui-du-mouton-a-la-laine/



Programme:



Vendredi 19 avril

18h Projection du film ”Quartiers d’été” d’Aude Joel suivie d’un débat

avec “Les Bergères en folie” à l’Eden cinéma. En partenariat avec la Maison de la Transhumance. Apéritif convivial offert par la mairie de Fontvieille. Entrée gratuite.



Dimanche 21 avril

11h Défilé du troupeau et des groupes traditionnels au village

départ du troupeau depuis le parking du moulin pour effectuer un défilé dans les rues du village avec la participation de groupes folkloriques. (avenue des moulins, cours Bellon, route du nord, pont neuf, 2eme traversée du cours Bellon jusqu’au château de Montauban.)

12h30 arrivée du troupeau au château de Montauban.



12h départ de la randonnée entre Fontvieille et les Baux de Provence (horaire susceptible de changement par les organisateurs)

Sur inscription uniquement. Depuis le château de Montauban vers les Baux, pour les bons marcheurs, 10 km, 2h de randonnée accompagnée par le PNRA. Aux Baux de Provence participez aux journée du Pastoralisme d’aujourd’hui, du mouton à la laine et profitez des animations proposées.

17h15 retour possible des marcheurs en mini bus selon inscription.

Inscription obligatoire auprès du bureau d’information touristique de Fontvieille au 04 90 54 67 49.



De 9h à 17h Marché artisanal sous Les Halles



De 9h à 17h Vide commode à l’ancienne et animations dans le parc du Château de Montauban avec l’Etoile de l’Avenir d’Arles voir détails sur le programme du vide commode déjà donné .



Un évènement organisé par la mairie de Fontvieille

Avec la maison de la transhumance

Le parc régional naturel des Alpilles

Le comité des fêtes de Fontvieille

Le bureau d’information touristique de Fontvieille

En partenariat avec l’office de tourisme des Baux de Provence . .

