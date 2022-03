Fête de la Transhumance Fontvieille 2022 Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-04-21 – 2022-04-24
Cours Hyacinthe Bellon Centre ville
Fontvieille Bouches-du-Rhône

Fontvieille Bouches-du-Rhône Fontvieille Exposition, documentaire, débat, marché du terroir, vide-commode des Arlésiennes, défilé des troupeaux, randonnée…

