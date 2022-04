Fête de la transhumance Condat-sur-Vézère, 24 juillet 2022, Condat-sur-Vézère.

Fête de la transhumance Condat-sur-Vézère

2022-07-24 07:30:00 – 2022-07-24 17:00:00

Condat-sur-Vézère Dordogne Condat-sur-Vézère

Rendez-vous à 7h30 à Coly-St-Amand pour la bénédiction du troupeau avant le départ. Transhumance avec le troupeau de 7km vers Aubas. Grillade d’agneau pastoral du Randal à 12h. 14h Démonstration de chiens de troupeau et animations autour du métier de la laine et jeux anciens. Organisé par l’AFPL du Randal et les communes partenaires : Aubas, Condat-Sur-Vézère, Coly-St-Amand, Les Farges. Navette pour le retour. Inscription/Réservation obligatoire

+33 5 53 51 26 61

Condat-sur-Vézère

