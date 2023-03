Fête de la Transhumance 2023 Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Programme de la Transhumance 2023



• Vendredi 26 mai :

18h : Inauguration de la stèle en hommage aux membres créateurs de la TRANSHUMANCE À ST RÉMY – Plateau de la Crau.

Ventre d’affiches et tickets de tombola.



• Dimanche 28 mai :

18h : RDV au Ciné-Palace pour fêter les 40 ans de l’Association, projection de petits reportages, témoignages des bergers, discussion et exposition suivi du verre de l’amitié.

Vente d’affiches et tickets de tombola.



• Lundi 29 mai 2023

9h – 19h : Foire à la brocante en centre-ville et Place de la République

9h – 14h : Foire aux fromages sur le boulevard attenant (producteurs locaux)

10h30 : Départ du plateau de la Crau du troupeau, ânes, charretons et brebis du rovre.

13h : Repas champêtre servi sur le Plateau de la Crau

Inscription sur le site internet.

17h : Tirage de la Tombola. Fête traditionnelle et émouvante, chère au cœur des provençaux, la Fête de la Transhumance de Saint-Rémy-de-Provence est sans aucun doute la fête la plus célèbre du sud de la France qui fait revivre les départs vers les alpages. +33 7 85 09 30 83 Comité des fêtes de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence

