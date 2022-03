Fête de la Transhumance 2022 Saint-Rémy-de-Provence, 6 juin 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

Fête de la Transhumance 2022 Saint-Rémy-de-Provence

2022-06-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-06

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

Dès la matinée :

• Foire à la brocante, exposition de sonnailles.

• Ventes d’affiches de la Transhumance et tickets de Tombola

• Concours de Peinture (sujet la transhumance )

• Stand de la Maison de la Transhumance Place de la République

• Foire aux fromages ( producteurs régionaux boulevard Marceau)



10h30 : Départ du troupeau de brebis du Plateau de la Crau avec les bergers de Provence, les chèvres du Rove, les ânes de Provence et charretons pour effectuer 2 tours de ville et regagner la bergerie.



Fin d’après midi triage des bêtes pour regagner leur pâturage afin de partir en vraie transhumance.

Fête traditionnelle et émouvante, chère au cœur des provençaux, la Fête de la Transhumance de Saint-Rémy-de-Provence est sans aucun doute la fête la plus célèbre du sud de la France qui fait revivre les départs vers les alpages.

