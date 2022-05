Fête de la tomate Montardon Montardon Catégories d’évènement: Montardon

Montardon Pyrénées-Atlantiques Montardon N’ayons pas peur de le dire, à la Cueillette de l’Aragnon, la tomate est une des favorites ! Journée d’animations autour de la tomate: repas à thème, recettes, jeux et jardinage pour les petits + concert !

