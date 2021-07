Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Fête de la Tomate Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Fête de la Tomate Arcachon, 22 août 2021, Arcachon. Fête de la Tomate 2021-08-22 11:00:00 – 2021-08-22 16:30:00

Arcachon Gironde La Fête de la tomate accueille petits et grands au Jardin Dulas.

Ateliers cuisine cru, jardinage, préparation de produits de soin, lecture de petites histoires, dégustation de tomates cerises. Apéritif à la tomate et déjeuner champêtre. La Fête de la tomate accueille petits et grands au Jardin Dulas.

Lieu Arcachon