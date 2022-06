Fête de la Tinda Estialescq Estialescq Catégories d’évènement: 64290

Estialescq

Fête de la Tinda Estialescq, 25 juin 2022, Estialescq. Fête de la Tinda Brasserie de l’Arrec 68 Chemin Carrère Estialescq

2022-06-25 17:00:00 – 2022-06-25 23:00:00 Brasserie de l’Arrec 68 Chemin Carrère

Estialescq 64290 Estialescq EUR 0 0 La Tinda, monnaie locale du Béarn fête ses 7 ans !.

A cette occasion la Brasserie de l’Arrec accueil des animations :

A partir de 17h : marché de producteurs locaux, animations musicales avec Batuccada.

+33 5 59 39 98 00

A cette occasion la Brasserie de l’Arrec accueil des animations :

A partir de 17h : marché de producteurs locaux, animations musicales avec Batuccada.

De main en main

dernière mise à jour : 2022-06-06 par

