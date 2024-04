Fête de la Terre Plufur, dimanche 7 avril 2024.

Fête de la Terre Plufur Côtes-d’Armor

Troisième édition de la Fête de la terre, organisé par l’association Germinal.

Pour cette nouvelle édition, le traditionnel marché de paysans producteurs sera allongé d’une heure et se tiendra de 10 h à 14 h . Y seront proposés également de l’artisanat d’art et de la vente de plants.

Sur l’ensemble de la journée, se déroulera un troc de graines. De 10 h à 17 h, un réparateur spécialisé dans la motoculture sera présent afin de s’occuper de matériel en panne ou à réviser ainsi qu’un artisan affûteur-rémouleur pour

de l’affûtage.

Conférence à partir de 15 h avec comme thème le bocage. Jean-François Bouguennec, à l’initiative des collectifs Kleuzioù (talus en breton) et Juliet Abadie, pépiniériste-bocagère, viendront présenter les causes de la situation actuelle et le rôle majeur du bocage. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salle polyvalente

Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne germinal22310@gmail.com

