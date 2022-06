Fête de la Terre Lauw Lauw Catégories d’évènement: 68290

Lauw

Fête de la Terre Lauw, 9 juillet 2022, Lauw. Fête de la Terre Lauw

2022-07-09 – 2022-07-09

Lauw 68290 Lauw Venez découvrir un parcours d’art contemporain et profitez de démonstrations artisanales autour de l’argile. Sur les hauteurs du village se déroulera une exposition d’œuvres contemporaines. Venez découvrir un parcours d’art contemporain et profitez de démonstrations artisanales autour de l’argile. Sur les hauteurs du village se déroulera une exposition d’œuvres contemporaines. +33 6 51 85 28 25 Venez découvrir un parcours d’art contemporain et profitez de démonstrations artisanales autour de l’argile. Sur les hauteurs du village se déroulera une exposition d’œuvres contemporaines. Lauw

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 68290, Lauw Autres Lieu Lauw Adresse Ville Lauw lieuville Lauw Departement 68290

Lauw Lauw 68290 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lauw/

Fête de la Terre Lauw 2022-07-09 was last modified: by Fête de la Terre Lauw Lauw 9 juillet 2022 68290 Lauw

Lauw 68290