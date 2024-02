Fête de la tarte flambée Bœsenbiesen, samedi 17 août 2024.

Fête de la tarte flambée Bœsenbiesen Bas-Rhin

Dégustation de tartes flambées salées et sucrées. Animé par un orchestre.

Vous pourrez déguster différentes tartes flambée, met traditionnel d’Alsace, salées normales, gratinées et munster, sucrées pommes et framboise. Tartes flambées réalisées sur place (confection visite pour le public) avec des produits frais et cuites aux feux de bois. Soirées animées par l’Orchestre Gyn Fyzz. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17

fin : 2024-08-18

rue Schmittlach

Bœsenbiesen 67390 Bas-Rhin Grand Est bouille.bruno@orange.fr

L’événement Fête de la tarte flambée Bœsenbiesen a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de tourisme du grand Ried