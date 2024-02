Fête de la tarte aux quetsches Wittisheim, dimanche 8 septembre 2024.

Fête de la tarte aux quetsches Wittisheim Bas-Rhin

Fête traditionnelle autour de la tarte aux quetsches, la spécialité locale

Faites honneur au fruit emblématique de l’Alsace et à la plus célèbre des tartes aux fruits alsacienne!

Nombreuses animations manège pour enfants, jeux, musique, danses, exposition de vieux tracteurs, motos et voitures anciennes. Les artisans et commerçants locaux exposent leur savoir-faire et leurs oeuvres. A 16h, concours de cracher de noyaux EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08

fin : 2024-09-08

60 route de Muttersholtz

Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est mairie.wittisheim@wanadoo.fr

