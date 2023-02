Fête de la tarte aux quetsches Wittisheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Fête de la tarte aux quetsches, 10 septembre 2023, Wittisheim . Fête de la tarte aux quetsches 60 route de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin

Bas-Rhin Faites honneur au fruit emblématique de l’Alsace et à la plus célèbre des tartes aux fruits alsacienne!

Nombreuses animations : manège pour enfants, jeux, musique, danses, exposition de vieux tracteurs, motos et voitures anciennes. Les artisans et commerçants locaux exposent leur savoir-faire et leurs oeuvres. A 16h, concours de cracher de noyaux Fête traditionnelle autour de la tarte aux quetsches, la spécialité locale Wittisheim

