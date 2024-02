Fête de la tarte aux myrtilles Metzeral, jeudi 15 août 2024.

Fête de la tarte aux myrtilles Metzeral Haut-Rhin

Chaque année, le 15 août, la tarte à la myrtille est à l’honneur à Metzeral ! Repas, dégustation, animations musicales avec cors des Alpes, danses et orchestres.

Reportée au 15 août 2022.

La Fête de la Tarte aux Myrtilles organisée par la Société de Musique Ilienkopf aura lieu ce 15 août 2024.

Cette belle fête se tient désormais au lieu-dit Wolfsgasse à METZERAL.

Il s’agit d’un lieu bucolique qui se trouve à environ 2 km du centre de Metzeral à la sortie de Metzeral vers Mittlach, quasi en face de l’auberge “les chalets de la Wormsa”.

Coordonnées à introduire dans le GPS 48.009279 7.054087, c’est-à-dire 48°00’33.4″N 7°03’14.7″E.

Mais son thème ne change pas. En effet, depuis 31 ans, cette fête conviviale et familiale célèbre la tarte aux myrtilles, fruit noble des montagnes encerclant la Vallée de Munster dans le Haut Rhin ainsi que les traditions pâtissières et festives de la Vallée de Munster. Elle est devenue un incontournable des célébrations estivales en Alsace et a acquis ses lettres de noblesse au fil des ans.

Dès midi, les musiciens de l’Ilienkopf accueilleront visiteurs, touristes, autochtones et autres gourmands en plein air et donc à la Wolfsgasse à 68 METZERAL, admirablement aménagée et équipée de chapiteaux.

En apéritif, vous pourrez déguster une bière à la myrtille ou une limonade à la myrtille fabriquées dans la vallée de Munster par la Brasserie du Marcaire.

Les musiciens vous serviront ensuite un repas de midi composé de rôti de porc salade vertes et frites. Tout au long de l’après-midi, chacun pourra déguster une bonne tranche de tarte aux myrtilles avec ou sans chantilly. Les tartes aux myrtilles, garanties sauvages, sont préparées artisanalement selon une recette de la Vallée de Munster.

Afin d’allier le plaisir de la bouche au plaisir des yeux et de l’oreille, vous pourrez applaudir des groupes folkloriques dont la réputation n’est plus à faire

– L’ORCHESTRE FOLKLORIQUE BLOOSMUSIK de SOULTZBACH

– LE GROUPE FOLKLORIQUE AURORE de Sainte Croix en Plaine

– LE CORS DES ALPES

– L’ORCHESTRE DE LA MUSIQUE ILIENKOPF.

De retour d’une promenade en montagne, estivants en quête de folklore, touristes et villageois pourront se détendre au son des orchestres folkloriques, danser sur les airs de l’Orchestre de la Société de Musique Ilienkopf et déguster à partir du milieu de l’après-midi un flammekueche , préparé et cuit sur place.

En résumé un bel après-midi dans un superbe cadre champêtre à ne pas manquer ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 12:00:00

fin : 2024-08-15 22:00:00

Lieu dit Wolfsgasse

Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est ertle.claude@wanadoo.fr

L’événement Fête de la tarte aux myrtilles Metzeral a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de tourisme de la vallée de Munster