2022-06-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-11

Fête de la surprise - Épinouze, 11 juin 2022

Au programme : 18h : Apéritif puis repas en musique (menu sur réservation uniquement : 04 75 3 75 79 après 18h, jambon grillé, pommes de terre nouvelle , dessert 15€ hors boissons). 20h30 : soirée Coluche, suivie d'animation dansante.

