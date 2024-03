fête de la station sport nature au Lac de la Dathée Lac de la Dathée Noues de Sienne, samedi 20 avril 2024.

fête de la station sport nature au Lac de la Dathée Lac de la Dathée Noues de Sienne Calvados

Vous aimez le sport de plein air et de nature ? Alors préparez-vous à une journée exceptionnelle ! Nous sommes ravis de vous inviter à la Fête de la Station Sport Nature à la Base de loisirs de la Dathée.

C’est l’occasion parfaite de célébrer ensemble l’ouverture de la station Sport Nature Lacs et forêt !

Au programme :

• Tir à l’arc 10 flèches- A partir de 8 ans

• Randonnée pédestre Les Balcons de la

Dathée 12kms

• Randonnée équestre avec le centre équestre

de la Renarderie

• Pump Track A partir de 8 ans

• Golf Départ en kayak de la base

• Course d’orientation Niveau facile

• Randonnée nature avec le GONM

• Skike Durée 15 min

• Kayak

• Pédalo

• Paddle

• Kayak-basket

• Course de pédalo

• Accrobranches à l’Etape en forêt

• Vente de crêpes gâteaux boissons Plateau fromage-charcuterie

(réservation conseillée)

• Animation grands jeux en bois Gratuit

• Inauguration de la STATION SPORT NATURE LACS et FORET 17h30

Retrouvez-nous aussi pour apéro/concert gratuit avec POMELLO à 18h !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

Lac de la Dathée La Cour

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie

