Loctudy Finistère L’équipage du Margodig vous présente la vedette Margodig et leurs actions. Démonstrations, sécurité et secourisme, exposition de maquettes, ventes de produits pour l’association… +33 6 78 12 09 92 L’équipage du Margodig vous présente la vedette Margodig et leurs actions. Démonstrations, sécurité et secourisme, exposition de maquettes, ventes de produits pour l’association… dernière mise à jour : 2021-06-30 par

