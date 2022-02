Fête de la St-Vincent St-Blaise de Saint-Hilaire à Lignières Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières Cher 22 EUR Pour le samedi, un dîner dansant (apéritif, terrine maison, boeuf mode, salade, fromage, café, digestif) réjouira le palais traditionnel, et la danse allégera ce repas. Le petit repas du dimanche (soupe à l’oignon, pâté aux patates, salade, fromage, tarte aux pommes, café, digestif) suivra le bal. Le comité de St-Vincent St-Blaise de Saint-Hilaire a reporté sa fête à cette date, vu le contexte sanitaire en janvier dernier…

Les fameux orchestres de Ludovic Bouet et de la famille Floquet contenteront certainement les amateurs de danses dans une convivialité propre à cette organisation. +33 6 29 82 97 19 Pour le samedi, un dîner dansant (apéritif, terrine maison, boeuf mode, salade, fromage, café, digestif) réjouira le palais traditionnel, et la danse allégera ce repas. Le petit repas du dimanche (soupe à l’oignon, pâté aux patates, salade, fromage, tarte aux pommes, café, digestif) suivra le bal. pixabay

